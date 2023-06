Inglane rajab Kasari kooli staadionile ragbiväljaku

Kirbla endises kauplus-sööklas motopoodi pidav inglane Chris Hale ostis suve hakul oksjonil ära ka Kasari kooli staadioni ja tahab sinna rajada ragbiväljaku.

Kasari kooli spordiväljak koosneb kolmest osast – staadionist ning korvpalli- ja jalgpalliplatsist –, kuid ükski neist kolmest pole enam heas korras. Spordiväljakul avanev pilt on üsna trööstitu: nii staadion kui ka jalgpalliplats on rohtu kasvanud ja neid on ümbritsevast raske eristada. Kunagisest jalgpalliplatsist annavad aimu vaid kaks roostetanud väravat. Korvpalliväljak on neist kolmest kõige paremini säilinud – platsi kattev puitlaudis on terve, kuid kahest korvist alles vaid üks lagunev korv ja selle vastas lösutab langenud puu. Hale’i eesmärk on aga sport väljakule tagasi tuua.

