Haapsallane võitis eriolümpia maailmamängudel kolm medalit

Eelmisel nädalal lõppenud eriolümpia Berliini maailmamängudelt tuli haapsallane Laura Hallikivi koju kolme hõbemedaliga ning Aleksei Tsurkin neljanda ja kuuenda kohaga.

Hõbemedali sai Hallikivi maanteerattasõidus ühisstardiga 5 km läbimise ning eraldistardiga 5 ja 10 km läbimise eest. Tsurkin saavutas bocce üksikmängus kuuenda ja paarismängus neljanda koha. „Kaks väikest medalit teevad minu jaoks kokku ühe suure,” ütles Tsurkin.

Bocce on pentangisarnane mäng, kus pallid on kergemad ja väljakut ümbritseb 15 cm raam. Sportlaste treener Helgi Mitt ütles, et Haapsalu hoolekandekeskuses on bocce’t mängitud juba kümmekond aastat, kuid eriolümpial võistlemas käisid tema ja sportlased esimest korda.

Tsurkin ütles, et kuigi ta mängib bocce’t regulaarselt, siis enne võistlusi kulus üks nädal ainult harjutamisele. Hallikivi valmistus võistluseks kauem: terve talve käis ta kaks korda nädalas jõusaalis treenimas, hiljem sõitis väljas rattaga. Berliinis toimusid rattavõistlused kesklinnas Brandenburgi väravate ümbruses.

„Vaev tasus end kuhjaga ära,” ütles Tsurkin. Mõlemad sportlased kinnitasid, et plaan on saada ka järgmistele, nelja aasta pärast toimuvatele eriolümpiamängudele.

Pärast mullu Tartus toimunud eriolümpia Eesti võistlusi oli Hallikivil kindel siht võita ka eriolümpial. Ühisstardiga sõidul jäi tal kuldmedalist puudu vaid sekund. „Ta on sitke ja tugev tüdruk,” ütles Mitt. Hallikivi treener oli küll Hannes Hermaküla, kes organiseeris sportlasele uue ratta, kuid igapäevaselt treenis Hallikivi Mitt.

Tsurkinil, Hallikivil ja Mitil jagus võistluste kohta ainult kiidusõnu, nad olid korraldusega ülimalt rahul: kõikjal olid neil vastas invataksod ja nad tundsid end kui staarid, kellele lehvitatakse, kellega tehakse koos pilti ja jagatakse kingitusi. Tsurkin kinnitas, et need on võistlused, kus oluline on mitte tulemus, vaid osavõtt, ning kõigi tulemuste eest kiidetakse. „Juba Berliini pääsemine oli kui kuldmedali saamine,” ütles Tsurkin.

Kokku sai Eesti koondis mängudelt 37 medalit: kaheksa kulda, 15 hõbedat ja 14 pronksi. 16.–25. juunini toimunud eriolümpia maailmamängudel Berliinis osales Eesti 32 sportlasega.