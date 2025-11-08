Hiite kuvavõistlusel sai auhinna foto Jõgisoo Hiiekivist

Kuula artiklit, 3 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 3:24

Lõppenud hiite kuvavõistusel sai Läänemaa auhinna Tõnis Argus Lääne-Nigula valla Jõgisoo küla Hiiekivi foto eest.

Ajalooliste looduslike pühapaikade 18. rahvusvahelise kuvavõistluse hindamiskogu jagas 22 kategoorias välja 24 auhinda. 1000 euro suuruse peaauhinna pälvis Leida Laureliine Uusbeki kuva “Ületades jõge”. Maalilisel võidufotol on jäädvustatud Otepää vallas asuv Väike-Emajõgi ehk Pühajõgi.

Hõimurahvaste auhinna võitis Vadim Madijarovi foto “Sultan keremet”, millel on kujutatud Venemaal Baškortanis asuv maride hiiekoht. Soome auhinna sai Kimmo Salmineni “Pyhavaara hanged”. Lisaks läks Soome saarte ja maailma auhind, millel Elias Oksanen on jäädvustanud Karjalas asuva Koli pühapaiga vaateid.

Kuni 16-aastaste auhinna võitis Joshua Kaarel Martini kuva Hiiumaa Põlise leppe kividest. Noorte II auhinna sai 10-aastase Ermina Batista foto Saaremaa Tõnija hiiest.

Samuti pälvisid auhinna:

Sven Začek – hiite auhind – Saaremaa Undva küla Püha pääkses;

Leida Laureliine Uusbek – puude auhind – Otepää valla Restu küla Kiisa hiietamm;

Mick Pedaja – kivide auhind – Tori valla Urumarja küla Võnnukivi;

Andres Papp – vete auhind – Jägala juga; looduskaitse ja tervise auhind – Järvamaa Prandi allikas ja hiis; Virumaa auhind – Altja Titekivi; hindamiskogu eriauhind – Järvamaa Võõbu Pühajärv;

Sten Siniallik – andide auhind – Pärnumaa Kamali küla hiiekoht;

Regina Herodes – tavade auhind – Tallinna Iru hiis;

Kaja Liilia Fridolin – hiie valu auhind – L-Virumaa Ebavere hiiemägi;

Heili Kalbri – pärimuse auhind – Otepää valla Kurevere küla Kihu kivi;

Elina Kübarsepp – Vana-Võromaa auhind – Suur Taevaskoda;

Tõnis Argus – Läänemaa auhind – Lääne-Nigula valla Jõgisoo küla Hiiekivi;

Nadežda Mihhailova – Harjumaa auhind – Viimsi valla Randvere küla Kotkakivi.

Lisaks tunnustati paremaid videosid. Liikuva kuva I auhinna võitis Mick ja Angelija Pedaja lummav “Hiiesüda”, millel on kujutatud Pärnu jões asuvat Võnnukivi. Liikuva kuva II auhinna aga sai Marii Maria Ålundi murest kantud video Põltsamaa vallas asuvast Tõivere hiiest, mida on ähvardamas tuugenid.

Võidukuvadega saab tutvuda siin: https://hiis.ee/uudised/hiite-kuvavoistluse-voitjad-2025

Hindamiskogusse kuulusid: loodusfotograaf Arne Ader, loodusajakirjanik Helen Arusoo, fotograaf Kiur Kaasik ja hõimurahvaste uurija Patrick O´Rourke. Pärimuse auhinna valis välja Eesti kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ning Vana-Võromaa auhinna Võru Instituut.

Võistluse paremikku tutvustatakse ja võitjaid autasustatakse Hiie väe tunnustamise sündmusel, mis toimub 22. novembril Tartus.

Hiite kuvavõistluse eesmärk on väärtustada ajalooliste looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende seisund ning suunata inimesi pühasid paiku külastama ja hoidma. Võistlus keskendub uurali rahvaste pühapaikadele ning toimub eesti, soome ja vene keeles.

Võistlust korraldab alates 2008. aastast Hiite Maja sihtasutus.