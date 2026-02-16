Lääne Elu paberleht teisipäeval, 17. veebruaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 11 sekundit 0:00 / 1:11

Uuemõisa hakkab viima uus rattatee

Haapsalu linnavalitsus plaanib rajada korraliku jalg- ja rattatee promenaadilt Uuemõisa. Reedel andis volikogu loa selle ehitamiseks raha kulutada. Osaliselt on tee juba rajatud: mullu valmis Aafrika ranna ja veevärgi vahelisele alale kaldakindlustus, mis on praegu kaetud freesasfaldi ehk kruuskattega. Projektiga on plaanis asfalteerida kaldakindlustus ja korrastada tee veevärgist edasi kuni ristumiseni Haudejaama teega.

Haapsalu gümnasistid mõtisklesid mõttetuse üle

Meie ümber leidub palju mõttetuid asju. Mõttetuid tooteid ja süsteeme. Ka kunst võib olla täiesti mõttetu. Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilaste oma ei ole seda mitte. Või nagu nad ise tõdevad: see näitus pole pakkumas silmailu, vaid kutsub ümbritsevat märkama ja ümber hindama.

Eestlaste eellaste jõudmine Läänemaale

Esimesed inimesed jõudsid Eestisse juba jääaja lõppedes. Neist teame aga vähe, sest tolleaegseid matuseid pole leitud. Detsembris tegime Lääne Elus juttu sellest, millal jõudsid Eestisse meie eellased, arhailist eesti keelt rääkivad proto- või eeleestlased.