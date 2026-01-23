Lääne Elu paberleht laupäeval, 24. jaanuaril

Haapsalus lahvatas eelarvetüli
Haapsalu opositsioon esitas volikogule soovi eelarvestrateegia arutamine ja sellega koos ka tänavuse eelarve esimene lugemine reedel toimuva istungi päevakorrast maha võtta, sest uut arengukava pole vastu võetud.
Jäätmereform tekitab omavalitsustes veel segadust
Äsja jõustus jäätmereform, mille eesmärk on ringlusesse võtta senisest rohkem jäätmeid ja suurendada jäätmeturul konkurentsi. Mida reform endaga kaasa toob, Läänemaa omavalitsustest veel öelda ei osatud.
Kultuuripärl on Viivika Orula, elutööpreemia sai Gülnar Murumägi
Neljapäeva õhtul kuulutati Haapsalu kutsehariduskeskuses peetud tseremoonial välja seekordsed sihtasutuse Läänemaa tunnustused ja kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi preemiad.