Lääne Elu paberleht laupäeval, 24. jaanuaril

Haapsalus lahvatas eelarvetüli

Haapsalu opositsioon esitas volikogule soovi eelarvestrateegia arutamine ja sellega koos ka tänavuse eelarve esimene lugemine reedel toimuva istungi päevakorrast maha võtta, sest uut arengukava pole vastu võetud.

Jäätmereform tekitab omavalitsustes veel segadust

Äsja jõustus jäätmereform, mille eesmärk on ringlusesse võtta senisest rohkem jäätmeid ja suurendada jäätmeturul konkurentsi. Mida reform endaga kaasa toob, Läänemaa omavalitsustest veel öelda ei osatud.

Kultuuripärl on Viivika Orula, elutööpreemia sai Gülnar Murumägi

Neljapäeva õhtul kuulutati Haapsalu kutsehariduskeskuses peetud tseremoonial välja seekordsed sihtasutuse Läänemaa tunnustused ja kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi preemiad.