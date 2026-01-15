Jääolud segavad Virtsu–Kuivastu liinil parvlaevaliiklust

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit

Virtsu sadam linnulennult. Parvlaev Piret. Foto: Urmas Lauri

Seoses rüsijää tekke ning muutlike tuuleoludega võivad Virtsu–Kuivastu parvlaevaliini reisid täna ja homme, 15.–16. jaanuaril, olla tavapärasest pikemad. Keerulised jääolud mõjutavad parvlaevade liikumiskiirust ning võivad põhjustada osade väljumiste hilinemisi.

Parvlaevad opereerivad vastavalt sõidugraafikule ning e-piletid kehtiva