Haapsalu kunstniku tööd on Roomas näitusel

Katta Grüner Roomas. Foto: Itsliquid.

Haapsalu kunstniku Katta II Grüneri kaks maali jõudsid Itaalia pealinnas Roomas avatud näitusele.

Rahvusvaheline kunstinäitus avati 5. detsembril Rooma kesklinnas Itsliquid Art Space’i nimelisel näitusepinnal ajaloolises Trastevere linnaosa majas Piazza S. Egidio väljakul ning on lahti 18. detsembrini.

Itaalia kunstniku Luca Curci asutatud ettevõte Itsliquid korraldab näitusi lisaks Euroopale ka Aasias ning Lõuna- ja Põhja- Ameerikas.

Katta II Grüneri (Kätlin Rohilaid-Aljaste) on Haapsalust pärit kunstnik, kelle tööd olid suvel näha ka kunstikooli hoovigalerii näitusel. 2006. aastast veab ta ka omanimelist moebrändi.