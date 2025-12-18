Tänavaküisitluse video: kuidas te lõppeva aastaga rahule jäite?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kuidas te lõppeva aastaga rahule jäite?

Urve

Väga fine. Absoluutselt hea aasta minu jaoks küll. Kõik oli hea. Ilm oli normaalne. Okei, kevad oli natuke külm, aga see sobis ka. Ma ei oska öelda midagi, mis halb oli. Mina ei ootagi midagi. Olen rahul sellega, mis antakse. Kui suuri lootusi ei ole, siis ei ole väga valus, kui pead kukkuma. Üldiselt oli väga hea aasta.



Edith

Oli väga raske aasta isiklikus elus. Peres on väga raske haigus. See tuli ootamatult. Oleme viiendat aastat Haapsalus ja muidu on siin suurepärane elu pensionärile.



Rutt

Väga hea aasta oli. Nii nagu ootasin, nii läks.

