Hannes Rumm: muutus algas suure peavaluga

Hannes Rumm, kolumnist

Hannes Rumm. Foto: Diana Unt
Kuula artiklit, 3 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 3:31
Hannes Rumm. Foto: Diana Unt

Mõni nädal enne valimisi pidi mu gümnaasiumi lõpuklassis õppiv tütar tegema ühiskonnaõpetuse tunnis uurimuse kodukohas välja pakutud valimislubaduste kohta. Esimest korda valimistel osalevatel õpilastel paluti välja tuua needki lubadused, millega tegelemine ei kuulu linnavalitsuse ja linnavolikogu tasandile, vaid riigi kompetentsi.

See harjutus meenus mulle, lugedes küsimusi, mida Isamaa erakond esitas neljapäeval oma võimalikele koostööpartneritele Tallinnas. Näiteks: „Kohalikud valimised näitasid usalduskriisi süvenemist Eestis. Millise

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT