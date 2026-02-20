Üle-eestilise luuleprõmmu võit läks Ristile

Risti kooli õpilane Aiofe Rynne. Andra Kirna

Üle-eestilise noorte luuleprõmmu finaalis Tartus säras Risti kooli õpilane Aiofe Rynne, kes kuni 11aastaste vanuserühmas sai esimese koha.

Võidu tõi tekst oma toast, mida tüdruk ei korista, sest lõppude lõpuks on see tema, mitte ema oma. Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts märkis, et esitus oli elav ja kaasakiskuv. „Kõik tuli suurepäraselt välja,” sõnas Kõuts.

Läänemaad esindasid 19. veebruaril Tartus kolm tüdrukut: peale Rynne pääses meilt finaali Mirte Eliise Metsalu Haapsalu põhikoolist (12-15aastased) ja Ann Murik Läänemaa ühisgümnaasiumist (16-19aastased).

Murik sa oma vanuserühmas teise koha liigutava luuletuse eest ponist. Tüdruk võttis poni kujundiga kokku inimese terve elukaare.

Kõutsi sõnul oli seekord luuleprõmmu finaalis vähem tunde- ja lembeluulet ning maailmavalu ja rohkem filosoofilisi tekste ning selget pilku. „Seda ka keskmis