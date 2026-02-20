Õhtu kallast ehib inimesekõrgune lumeskulptuur

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

õhtukallas_lumeskulptuur_andra (9) Lumeskulptuur. Andra Kirna õhtukallas_lumeskulptuur_andra (10) Lumeskulptuur. Andra Kirna õhtukallas_lumeskulptuur_andra (11) Lumeskulptuur. Andra Kirna

Õhtu kaldal Wiedemanni pargis Haapsalus püüab juba paar nädalat pilke inimesekõrgune ja pimedas hiilgavate silmadega lumeskulptuur, mille voolis haapsallane Mark Uussaar.

Uusaare sõnul on skulptuur linlastele silma hakanud. „Ikka käivad ja pildistavad. Lasteaiarühm käis vaatamas. Üks laps püüdis kuju maha murda,” ütles Uussaar.

Inimesekõrgune pea meenutab Salvador Dali parfüümipudelit või Lihavõttesaare kujusid. „On ka väidetud, et olen teinud autoportree,” ütles Sinissaar. Tegelikult on kõik sootuks lihtsam: piklik vorm tingib selle, et nina venib pikaks, sest mida muud sa näos venitad.

Kuju on paari nädala jooksul ka muutunud, kandes esialgu peas okaskrooni. See aga autorile ei meeldinud ja skulptuur sai jõuluehetest silmad, mis pimedas helendavad. Kõige efektsemad on need hämaruse saabudes, kui tänavavalgustus veel ei põle.

Kuju tegemisel kasutas Sinissaar ämbrit, saagi ja väikest pahtlilabidat. Kõige keerulisem ol