Vormsi parvlaev ei sõida ka nädalavahetusel

Parvlaev Ormsö. Foto: Tiina Kelviste

Vormsi parvlaevaliini haldav Kihnu Veeteed teatas, et tehnilise rikke ja varuosa tarneaja tõttu on tühistatud ka kõik parvlaev Ormsö nädalavahetuse väljumised.

Tühistatud on lisaks esmaspäevased sõidud, kaasa arvatud kella 17.05 väljumine. Kas laev esmaspäeva õhtul kell 18.15 Rohukülast liinile läheb lubas Kihnu Veeteed täpsustada oma kodulehel hiljemalt esmaspäeval kell 17.

Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel ütles reede pärastlõunal Lääne Elule, et laeva mootori tootja esindajalt on tulnud info, et varuosa on leitud ja seda katsetatakse. "Millal see testitud saab ja millel se