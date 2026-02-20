Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. veebruaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 1:15

Edukaimad õppurid lõpetasid Noarootsi gümnaasiumi

Ajalehes Postimees avaldatud riigieksamite pingereas kukkusid Läänemaa koolid aasta varasemaga võrreldes allapoole. Edetabeli järgi lõpetasid mullused Läänemaa kõige tublimad õppurid Noarootsi gümnaasiumi.

Jääd mööda Vormsile ehk kes uhab lusti, kes lukustab ukse

Vormsi jääteel käib teisipäeval vilgas liiklus. Otse saba küll pole, aga vahet ka sisse ei tule ja ussisaarele roomab masin masina järel. Saarel ei räägita sel päeval muust kui jääteest ja kella kolmesest vastlatrallist. Postiljon kurdab, et Vormsi on linnauntsantsakaid tuubil täis, inimesed on hakanud uksi lukustama, ei pääse koputamata tuppa, aga seda ma veel ei tea.

Marmortahvlilt mu nime kord loed…

„Ehkki kaitsenud kodu ma oma verega, marmortahvlilt mu nime kord loed…,” lauldi Vabadussõjas. Pärast Vabadussõja lõppu hakati kõikjal Eestis püstitama sõjas langenuile mälestusmärke. Esimene Läänemaa mälestussammas kerkis Haapsallu; see oli terves Eestis 26. püstitatud sammas. Maal võttis raha kogumine ja samba püstitamine kauem aega. Lihula mälestussammas püstitati kümmekond aastat hiljem.