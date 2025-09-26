Galerii: Euroopa keeltepäev Haapsalu lasteraamatukogus

Kuula artiklit, 1 minutit ja 52 sekundit

Reedel, 26. septembril peetava Euroopa keeltepäeva puhul said Läänemaa kooliõpilased tutvuda Haapsalu lasteraamatukogus 16 maa keele ja kultuuriga.

"Selline keelte paabel on meie majas esimest korda," ütles lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg. Kohal olid Austria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Taani ja Tšehhi suursaatkond ja lisaks Briti Nõukogu, Goethe instituudi, Liszti instituudi, Soome instituudi j