Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor avaneb 02.03.2026

KOP-i 2026. aasta teise vooru taotluste esitamine toimub e-toetuse
keskkonnas 02.03 kuni 02.04 kell 16.30.
Kevadvooru eelarve on 21 300 eurot.
Üleriigiline infopäev toimub 9. märtsil kell 15, selle zoomi-lingi, määruse,
hindamiskriteeriumid, nõuded taotlejale, korduma kippuvad küsimused jm
leiad SA Läänemaa kodulehelt. Oled teretulnud ka nõustamisele!
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid
tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
- “Kogukonna areng” panustab kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse (toetussumma kuni 2500.-);
- “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” panustab
kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse (toetussumma kuni
4000.-).
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena
kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku
omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei
moodusta üle poole.
Uuri lähemalt:
https://laanemaa.ee/kop