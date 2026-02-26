Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor avaneb 02.03.2026

Kuula artiklit, 1 minutit ja 44 sekundit 0:00 / 1:44

KOP-i 2026. aasta teise vooru taotluste esitamine toimub e-toetuse

keskkonnas 02.03 kuni 02.04 kell 16.30.

Kevadvooru eelarve on 21 300 eurot.

Üleriigiline infopäev toimub 9. märtsil kell 15, selle zoomi-lingi, määruse,

hindamiskriteeriumid, nõuded taotlejale, korduma kippuvad küsimused jm

leiad SA Läänemaa kodulehelt. Oled teretulnud ka nõustamisele!

Artikkel jätkub peale reklaami

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade

tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid

tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

“Kogukonna areng” panustab kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste

kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö

tekkesse (toetussumma kuni 2500.-);

kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse (toetussumma kuni 2500.-); “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” panustab

kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate

avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning

kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse (toetussumma kuni

4000.-).

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena

kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei

moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku

omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei

moodusta üle poole.

Uuri lähemalt:

https://laanemaa.ee/kop