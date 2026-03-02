Anett Vilipuu tuli saalijalgpallis Eesti meistriks

Anett Vilipuu (paremal). Jaanus Getreu foto

Taebla spordiklubi kasvandik, Parila külast pärit Anett Vilipuu tuli 2026. aasta Eesti meistriks naiste saalijalgpallis.

Tallinna Aurora Futsali naiskonnas mängiv Vilipuu võitis naiskonnaga naiste saalijalgpalli meistrivõistluste põhiturniiri, kus saavutati kõik võidud ja vaid korra tuli leppida viigiga.

Liiga poolfinaalis mindi kokku Kohila JK Püsivusega, kus vastased alistati kahel korral tulemustega 6-3 ja 3-2.

Finaal Keila jalgpalliklubiga oli tulisemast tulisem. Finaalis viis just Vilipuu, kes kogus sarjas kokku kümme väravat, oma naiskonna juhtima. Edasi oli mäng ülimalt põnev. Keila läks kogu aeg juhitma ja kogu aeg ka Aurora viigistas.

Mäng lõppes tulemusega 5-5. Selgust ei toonud ka lisaaeg.

Nii selgitati 2026. aasta Eesti meister penaltiseerias. Siin võttis põhiturniiri võitja oma ja 5-4 tulemusega kindlustati Eesti meistritiitel.

