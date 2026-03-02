Linnukevad läks lahti

Hallhaned. Foto: Tarvo Valker

Pika, külma talve järel jõudsid rändlinnud esimeste soojade ilmade saabudes erakordselt kiiresti kohale.

Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles, et esimesed hallhaned, põldlõokesed ja kiivitajad saabusid Saaremaale läinud nädala keskel. Läänemaale jõudis esimene hallhani paar päeva hiljem reedel, nädalavahetuseks olid kohal ka kiivitajad ja lõokesed.

Valkeri sõnul on tähelepanuväärne, et ränne on nii jõuline. „Muidu on Saaremaale ja mandrile jõudmise vahe pikem. Väga kiiresti rühivad edasi,” ütles Valker.

Haapsalus on kohal künnivaresed. „Kümmekond talvitus kohapeal, aga praeguseks on neid juba rohkem,” märkis Valker. Künnivaresed on jõudnud ka Linnamäele.

