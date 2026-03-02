Lääne Elu paberleht teisipäeval, 3. märtsil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 0:31
Koonga rahvas tahab iseseisvat kooli
Kuigi 90 protsenti Koonga kooli lapsevanematest leiab, et sügisest peaks kool tegutsema iseseisva õppeasutusena, otsustasid Lääneranna gümnaasiumi hoolekogu ja õppenõukogu, et Koonga kooli eraldamine tuleks vähemalt aastaks edasi lükata.
Olavitee hakkab selgemaid piire võtma
Kui saarlased on osa Eesti läänerannikul kulgema hakkavast Püha Olavi rännuteest juba maha märkinud, siis läänlased alles peavad plaani.
