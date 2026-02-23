Kaitseliidu laskurid said medaleid

Kuula artiklit, 1 minutit ja 39 sekundit
0:00 / 1:39
Sürgaveres peetud kaitseliidu laskmise meistrivõistlustel saavutasid Lääne maleva laskurid kaks poodiumikohta.
Individuaalselt saavutas naisjuuniorite arvestuses õhupüstolist 40 lasku kodutütar Ly-Anna Luigand 1. koha, naiskodukaitsja Veronika Laanes naiste arvestuses õhupüssist 40 lasuga 3. koha.
Kaitseliitlane Margareth Kampmann parandas harjutuses 60 lasku õhupüssist oma isikliku tulemust. Võistkonnaga tuldi 5. kohale. Medalikohast jäi puud vaid 61 pu
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam