Juhtkiri: tubli tükk

Lääne-Nigula kihelkonna raamat on nüüd kaante vahele saanud ja kihelkonna nimipühaku Nikolausi päeval ehk nigulapäeval ka pidulikult esitletud. Ligi 400 leheküljele on kogutud mitu tuhat aastat ajalugu muinasajast teise maailmasõja alguseni. Tegelikult on see küll vaid osake Lääne-Nigula pikast ajaloost, sest teemasid, millest kirjutada, olnuks kindlasti rohkemgi, aga kuskile tuleb piir tõmmata. Pealegi võib raamatule alati uusi köiteid juurde kirjutada.

Piirkondade – olgu need külad, kihelkonnad või maakonnad – ajalooraamatud on kandi identiteedi hoidmiseks ülivajalikud. Seda eriti muutuvas maailmas, kus omav