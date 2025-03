Tuudi ettevõte rakendas päikese tööle

Tuudil Toru talus valmivad lisaks autonoomsetele päikeseenergial töötavatele toidukuivatitele ja Eestis üha enam kasutust leidvatele toidujagamiskappidele veel päikesesoojust kasutavad ventilatsiooni- ja küttelahendused.

Läbini 21. sajandi ettevõtte hing on Margus Kullerkupp, kelle jaoks põhimõte „kui midagi ei ole, tuleb see leiutada ja valmis teha” on pärit juba lapsepõlvest. Oma sõnade järgi on ta maast madalast koos isa Sulev Kullerkupuga autosid keevitanud ja igasugu veidrusi leiutanud.

„Kust niisugune idee?” on küsimus, mida ta alatasa kuuleb, kui vastab küsimusele oma tegevusala kohta. „Kui ütlen, et hakkasin Eestis tegema päikeseenergial toimivaid kuivateid, on alati üsna sarnane reaktsioon. „Eestis? Päike? Mis mõttes? Siin ei ole ju päikest!”,” rääkis ettevõtja.

Artikkel jätkub peale reklaami

Idee tuli kõrgkoolist