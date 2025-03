Tuudil valmisid arengumaadele toidukuivatid

Esmaspäeval pakkisid MTÜ Mondo vabatahtlikud Tuudil Toru talus Ugandasse ja Keeniasse saatmiseks kokku Eestis valminud ja päikese jõul töötavaid toidukuivateid.

Kaubamärki Globedry kandvaid kuivateid valmistab Tuudil Margus Kullerkupu ja Ingrid Hermeti ettevõte Nordic Solardry OÜ.

„Selle projekti jaoks tegime brändimuudatuse, eelmine oli liialt eestikeskne – PäikesEST,” ütles Kullerkupp.

Eestis välja töötatud kuivati kasutab päikeseenergiat. Väike päikesepaneel annab voolu ventilaatoritele ja võimaldab USB-pesa kaudu laadida ka lihtsamaid seadmeid, näiteks telefone.

„Globedry kuivatis kuivatatud toidu maitsed on ülipuhtad ja värvid väga head. Kuivati eripära on see, et see suudab püüda päikeseenergiat vähemalt 180 kraadi ulatuses ja kõik selle küljed toodavad sooja,” selgitas leiutise autor Kullerkupp.

Esimene partii töötab Gruus