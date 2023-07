Vormsi Vaib paneb saare vibreerima

Kolmandat aastat toimuv festival Vormsi Vaib toob saarele nii kohalike toodete laada kui ka tuntud esinejad.

Festivali nime kohta ütles korraldaja Mikk Puurmann, et kui kolm aastat tagasi festivali korraldama hakati, oli laual kolm nime. „Neist kõnetas see kõige rohkem ja kõlab ka väga hästi kokku. See üritus peaks kandma Vormsi vaibi edasi,” ütles Puurmann.

Festival on Puurmanni sõnul loodud eelkõige selleks, et näidata Vormsi elu väljapoole saart ning anda saareelanikele võimalust oma tooteid tutvustada ja müüa. Teine eesmärk on tema sõnul tuua vormsilastele koju kätte esinejad, kes muidu saarele ei satuks.

Hullos asuva kõrtsi Krog nr 14 juures toimuv festival jagunebki kaheks – päeval on kõrtsi ümber laat, kuhu kohalikud elanikud toovad oma tooteid ning pakutakse muidki tegevusi. „See on nagu perepäev,” ütles Puurmann. Päevased tegevused ulatuvad tema sõnul Krogist kaugemalegi – retrobussiga saab giidi saatel saarele tiiru peale teha või siis jalutada Vormsi kirikuõpetaja Ants Rajandoga Hullo vahel.

Õhtul tulevad aga lavale esinejad, kellest tuntuim on Terminaator. Enne kui Terminaator publikut üles kütma hakkab, on kammerlikumad ülesastumised.

„Tahaksime pakkuda balansseeritud kava,” ütles Puurmann. „Alguseks ühe vaiksema ja akustilise kontserdi, kus inimesed istuvad murul ja naudivad muusikat.” Seda rolli täidavad isa ja tütar Raul ja Maria Vaigla.

Seejärel on järg ansambli Wiiralt käes, kes mängib kantriliku kõlapildiga muusikat. „Kui ma selle ürituse peale mõtlen, siis live-esitus mängib hästi suurt rolli. Isegi kui inimene seda muusikat igapäevaselt ei kuula, jääb live-kontsert meelde,” ütles Puurmann.

Seejärel võtab kava tuure üles ja lavale tuleb Terminaator. „See on juba rokk-kontsert. Terminaatori lugusid inimesed teavad ja lihtne on kaasas olla,” ütles Puurmann. Festivali lõpetad DJ Erli. „Tema on Vormsiga seotud, tal on Vormsil suvemaja,” ütles Puurmann.

Puurmanni sõnul pole esinejate saamine Vormsile probleem. „Vormsile tullakse alati hea meelega, sest see on natuke teistsugune keskkond,” ütles ta. Ainuke probleem on Puurmanni sõnul see, et tuntumate ansamblite puhul tuleb aeg varakult kokku leppida, sest suvisel ajal pole neil esinemistest puudust. Nii sai Terminaatorigagi esinemine kokku lepitud juba poolteist aastat tagasi.

Puurmanni sõnul pole tema eesmärk teha Vormsil festivali, mis tooks kokku tuhandeid inimesi ning hakkaks kohalike elu negatiivselt mõjutama ja koormaks saart. „Tahaksin hoida seda mõnusa intiimsema üritusena, kuhu inimestel on turvaline tulla ja mis on natuke eksklusiivsem,” ütles ta.

Korraldaja ütles, et esimesel aastal tulid paljud Vormsi Vaibile juhuslikult ja ilmselt on ka sel aastal neid, kes vaatavad hommikul ilma ja otsustavad kohale tulla. Sel aastal väljub Rohukülast ka eripraam ja Puurmann lootis, et uuenenud ja laienenud Sviby jahisadam meelitab kohale aluste omanikke. „Eelmisel aastal, kui sadam oli remondis, mõjutas see kohe,” meenutas ta.

Uuendusena on sel aastal festivali ajaks saarele toodud ka taksod.

Küsimusele, kumb on Vormsil suurem üritus, kas juuli lõpus toimuvad olavipäeva üritused või Vaib, vastas Puuurmann, et sihtrühmad on erinevad. „Olavipäev on selles mõttes suurem, see on ikkagi kirikupüha ja selle vastu ei saa, aga mõlemad on omal kohal ja mõlemat on vaja,” ütles Puurmann.