Ameerika autod vallutavad linna

Nädalavahetusel kogunevad Haapsallu näitusele tuhanded Ameerika päritolu autod.

Näituse tänavuseks tõmbenumbriks on ürituse korraldaja Karol Kikkase sõnul pühapäeval lennuväljal toimuv motokrossisõu, kus Soomest tulnud mootorratturid teevad kiirendusvõistluse vaheaegadel kümnemeetriseid hüppeid.

„Ülejäänud on nii nagu ikka, traditsiooniline,” ütles Kikkas. Päris nii siiski pole. Näitusealal on tänavu varasematest aastatest suurem rõhk pandud ümber ehitatud ratastele ja mootorratastele ning kunstile.

Tuhanded külastajad

Kui palju külalisi 2001. aastast toimuv autonäitus sel nädalavahetusel linna tuua võib, Kikkas ennustada ei osanud. „Autosid ja inimesi on tulemas tuhandeid,” ütles ta. Tänavu loodab Kikkas rohket osavõttu, sest üle aastate ei toimu Ameerika autodega samal nädalavahetusel Rally Estoniat. „Ei ole konkurentsi, kõik tehnikahuvilised saavad tulla,” ütles Kikkas.

Täpne külastajate hulk selgub kohapeal, sest suurem osa näituse külastajatest on soomlased, kes – nagu Kikkase kogemused näitavad – ostavad pileti viimasel minutil. Just soomlased on suurimad autonäituse külastajad – nad toovad nii oma auto näitusele kui tulevad ka teiste omi vaatama. „Soomlastele Haapsalus meeldib,” ütles Kikkas.

Tuhandetest Haapsallu tulevatest autodest sadakond pannakse linnusehoovi näitusele. Vanimad näituseautod on pärit möödunud sajandi 20ndatest ehk ligi sada aastat vanad. Kuigi näitusel on palju soomlaste autosid, on seal ka rootslaste ja lätlaste omi. Kikkase sõnul on lätlaste huvi autonäituse vastu viimastel aastatel üha tõusnud ja tänavu on Lätist Haapsallu näitusele tulemas terve autoklubi. „Neil sellist näitust pole,” täpsustas Kikkas.

Näituseautode seast valitakse 13 kategoorias välja parim auto. Tänavu saavad esmakordselt tiitli nelja kümnendi – 1940.–1970. aastate – parimad autod. „Tegime tänavu klasse ringi, midagi jätsime ära, midagi panime juurde,” ütles Kikkas. Uus kategooriate süsteem on Kikkase sõnul huvitavam ja ausam, kui oli seni.

Lisaks autodele näeb näitusealal, kuidas poola kunstnik teeb autole maalingut, läti kunstnik maalib soovijatele autosid ja soome karikaturist valmistab naljapilte nii inimestest kui ka autodest. Lisaks on näitusealal kohal riiete ja jalatsite müüjad ning barberid ehk meestejuuksurid.

Laupäeval näeb väikese linnuse hoovis ka wrestling’ut ehk maadlust, mida varem pole Ameerika autode näitusel olnud.

Esinejate valikul on American Beauty Car Show lähtunud ajastust, kust on pärit ka enamik näituseautosid – 1950ndatest. „Rocabilly ja rock’n’roll,” ütles Kikkas. Nii on reede õhtul peaesinejaks Elvise tribuutbänd JD King Elvis Tribute Suurbritanniast ja laupäeval kuuleb Tammi Savoy esituses Ameerika vintage-muusikat, peaesinejaks on Ameerika bluusimuusik Popa Chubby.

Linn täis melu

Kuigi piletiga üritus on linnusehoovis, jagub kokkutuleku melu tervesse vanalinna. Tuleval nädalavahetusel pääseb alates Kalda tänavast Karja tänavale vaid Ameerika päritolu autoga, Krahviaed ja promenaadi Aafrika ranna poolne külg koos tantsupaviljoniga on nädalavahetusel Ameerika autode omanikele telklaks, kuhu käepaelata sisse ei pääse. Kui tulla üritusele muu kui Ameerika autoga, saab selle jätta holmi parklasse.

Ameerika autode näituse tõmbenumber kohalikele elanikele on pühapäeva keskpäeval toimuv autode paraad läbi linna. Tavapäraselt pealtvaatajate rõõmuks tehtav rehvide põletamine ehk burn-out on korraldajate sõnul paraadi ajal keelatud tervel peatänaval ja Jaama tänaval kuni raudteejaamani.

Ameerika autode näituse lõpetab kiirendusvõistlus Kiltsi lennuväljal.