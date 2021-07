Kogukonnatundest sündis uus saarefestival Vormsi vaib

Üle aastate peetakse Vormsi saarel taas suurt keskset suvepidu, kui aktiivse saarerahva ühiste pingutuste tulemusena avab 17. juulil „uksed“ esmakordne Vormsi Vaib.

Korraldaja Mikk Puurmanni sõnul tajub Vormsi vaibi igaüks, kes Sviby sadamas praamilt maha astunud on. „See on mingi omalaadne segu vabadusest ja kodususest – ega me isegi suuda seda päris täpselt sõnadesse panna, kuigi sellesse kümneid kordi aastas mandrilt saabudes sukeldume,“ tõdeb Vormsi juurtega Puurmann. „Igal juhul on selge, et saar on täpselt piisavalt suur, et iga tulijat iga kord millegagi üllatada, ja piisavalt väike, et igaüks suudaks tema olemust hoomata.“

Seetõttu on vormsilaste peas ammu küpsenud mõte saare fenomen reaalsemasse vormi valada ja kesksuvel kõike selle pakutavat külalistele esitleda. Sisuliselt on Vaibi tegevustesse kaasatud kogu saar majutusasutustest erakorraliselt käima pandavate taksodeni. „Alati võib tuua vabandusi, et jääme suurlinnadest kaugele, praamisõit on tüütu ja nii edasi. Aga kui kõik saare fännid kokku üle Eesti kokku koguda, selgub kiiresti, et meid nii vähe polegi,“ selgitab Puurmann.

Vaib koosneb päevasest (kell 12-17) laada- ja õhtusest (alates kella 18) peoprogrammist. Laadamelu ilmestavad kauplejad nii saarelt kui mandrilt. „Leiab erinevat kraami alates küpsetistest ja suitsukalast kuni mööbli ja vanakraamini välja. Midagi kõigile – ka lapsed ei jää igavusse,“ lubab laada organisaator Kairi Aavere.

Õhtusel peol aga hullutavad rahvast vana ja uue põlvkonna muusikud DJ Widenski, Jarek Kasar, Singer Vinger ja Põhjakiht, andes teatepulga üle Lääne-Eesti diskorite paremikule.