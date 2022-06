Loode-Eestis Alliklepa lahes oli järjekordne maavärin

Loode-Eestis Alliklepa lahes umbes nelja kilomeetri sügavusel toimus teisipäeva õhtul maavärin magnituudiga 1,4, mis on selle aasta juunis juba teine maavärin samas piirkonnas.

Teisipäeval kell 20.34 kohaliku aja järgi tuvastas Soome-Eesti seismiline seiresüsteem maavärina magnituudiga 1,4 Loode-Eestis, Alliklepa lahe suudmeala all Pakri saartest läänes, teatas neljapäeval Eesti Geoloogiateenistus vanemgeoloog Heidi Soosalu neljapäeval. Maavärina asukohaks määrati 59,284 °N, 23,758 °E, mis on Eesti koordinaatsüsteemis X: 6571776, Y: 486206 ja sügavuseks umbes neli kilomeetrit.

Samale asukohale väga lähedal toimus maavärin 13. juuni hommikul kell 6.10 ja oli magnituudiga 2,3. Heidi Soosalu hinnangul oli 13. juuni maavärin seismilise energia vabanemise poolest oli ligi 22 korda suurem kui teisipäeval järgnenud järeltõuge.

„Maavärinad võivad esineda seeriatena, mille käigus suuremale sündmusele võivad eelneda väiksemad eeltõuked või järgneda järeltõuked,” rääkis Soosalu. „Selliseid juhtumeid on Eestis täheldatud harva. On teada, et 16. oktoobril 1877 kogeti Haapsalu piirkonnas 3,0 magnituudiga maavärinat, millele eelnes üsna vahetult magnituudiga 2,6 eeltõuge. Eesti kõigi aegade suurimale, 25. oktoobril 1976 toimunud magnituudiga 4,5 Osmussaare maavärinale kaasnesid mitmed järeltõuked nii vahetult kui järgneva kuu jooksul. Meie kõige värskem maavärin kinnitab nii ajalooliselt kui seismiliste mõõtmiste baasil tehtud ülestähendust, et Loode-Eesti on meie riigi seismiliselt aktiivseim piirkond.”