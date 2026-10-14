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Sihtasutuse Läänemaa algatusel on valminud Haapsalu linna ja Lääne–Nigula valla ühise jäätmekava 2027-2032 eelnõu.

Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla ühine jäätmekava 2027–2032 on omavalitsuste jäätmehooldust ja ringmajanduse arengut suunav strateegiline dokument, mille eesmärk on määrata jäätmehoolduse arendamise peamised arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2032. Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mille võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühiselt.

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Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda 02. novembrist kuni 15. novembrini

Sihtasutuse Läänemaa kodulehel: https://laanemaa.ee/maakond/jaatmekava/

ja Haapsalu linna ning Lääne-Nigula valla kodulehtedel:

https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/keskkond-ja-jaatmed/jaatmemajandus/

https://www.laanenigula.ee/jaatmemajandus

Samal perioodil on võimalik esitada jäätmekava eelnõule veel ettepanekuid ja märkusi e-posti aadressil info@laanemaa.ee või posti teel aadressile Karja 27, Haapsalu 90502. Kirjalike ettepanekute esitamise lõpptähtaeg on 15. november.

Eelnõu ja avalikustamise käigus esitatud ettepanekute tutvustamiseks toimuvad avalikustamise järgsel perioodil avalikud arutelud Haapsalu linnas ja Lääne-Nigula vallas. Avalike arutelude toimumise ajad ja kohad avalikustatakse ajalehes ning Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla kodulehtedel.

Oodatud on kõigi ettepanekud ning osavõtt!