Galerii: Haapsalu kaubamajas harjutati varjumist

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Kui kolmapäeval kella 15 ajal katsetas Päästeamet koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-ALARM ja üle Haapsalu kõlasid sellel ajal ohusireenid, siis Haapsalu kaubamajas harjutati viis tundi varem varjumist.

Kolmapäeval kella 10 ajal kõlas Haapsalu kaubamajas hoone siseraadiost teade, et algas õppus ja tuleb varjuda. Teade oli küll vaiksevõitu ja selle kuulamiseks pidi alguses veidi kõrva pingutama. Kaubamaja külastajad said soovi korral minna kaubamaja keldris asuvasse varjumiskohta ja majas tegutsevate kaupluste ja äride töötajad aimu, kuidas inimestega käituda,