Haeska rändekaamera alustas tööd

Tänasest saab arvuti tagant lahkumata elada kaasa lindude rändele Matsalu lahel. Rändekaamera asub Haeskas Tuulingu talu õuel.

Kaamera paigaldanud zooloogi ja loodusfotograafi Tiit Hundi sõnul oli praegu just õige aeg kaamera püsti panna, sest eelmisel nädalal hakkasid valgepõsk-lagled rändama. Kaamera vaatevälja saabuvad lagled Hundi sõnul tavaliselt keskpäeval ja lahkuvad õhtul.

Teistest linnuliikidest võib kaamera ees kohata näiteks kiivitajaid ja viuparte. „Kiivitajatest saab aru ainult siis, kui parv õhku tõuseb,” ütles Hunt. Viupartide kohta ütles loodusemees, et Haeska rannaniit on ende vaatlemiseks üks paremaid kohti. „Merikotkaid on neljapäevast saadik iga päev näha olnud. Esm