Millised kulud ja tulud tuleb laenukalkulaatorisse kanda? Panga ekspert selgitab

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Laenuvõtjad leiavad veebist hulgaliselt erinevaid kalkulaatoreid, mille abil välja arvutada enne pangalt pakkumise saamist suurim võimalik laenusumma, kuumakse suurus ja kogukulu. Kuigi enamik kalkulaatoreid on lihtsasti arusaadavad, tekib tihtipeale küsimusi, millised kulud ja tulud tuleb seal välja tuua.

„Selleks, et saada võimalikult realistlik tulemus, tasub kodulaenukalkulaatorisse kanda kõik sissetulekud ja olemasolevad kohustused,” ütles Citadele kodulaenu valdkonna juht Tiina Sooba. Tema sõnul tuleb aga arvestada, et laenukalkulaator annab üldise arusaama võimalustest ning ei asenda laenupakkumist. „Pank hindab iga klienti ja tema laenuvõimekust individuaalselt ning võtab arvesse hulgaliselt erinevaid tegureid, mistõttu võivad laenupakkumise summa, intress ja tingimused olla teised, kui need, mida inimene ise laenukalkulaatoris näeb.”

Palk, pension ja vanemahüvitis

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Kalkulaator on aga siiski kasulik tööriist, kui seda õigesti kasutada. Sissetulekute all tuleks kalkulaatoris välja tuua nii netopalk, pension kui ka vanemahüvitis. Kuigi pangad hindavad laenupakkumise tegemisel sissetulekuna ka lapse- ja muid toetusi, regulaarselt laekuvat elatist, üüritulu ja muid püsivaid sissetulekuid, siis ei pruugita neid arvesse võtta täies ulatuses. „Mõnda toetust või näiteks ka üüritulu võib pank võtta arvesse vaid osaliselt või teatud tingimustel. Siiski on kõikide nende sissetulekute ära märkimine abiks ja näitavad pangale, et kliendil on suurem laenuteenindamise võimekus,” ütles Sooba. Seega annab kõige realistlikuma tulemuse just palga, pensioni ja vanemahüvitise kalkulaatorisse kandmine.

Kui aga plaanitakse kodulaenu võtta koos elukaaslase või abikaasaga, siis tuleks laenukalkulaatoris kokku liita mõlema netosissetulekud ja kohustused.

Kaastaotlejad vastutavad kogu summa eest eraldi

Kui maksimaalset laenusummat arvutades küsib kalkulaator olemasolevaid laenukohustusi, tuleb Sooba sõnul sisestada nii olemasolevad laenud, liisingud kui ka järelmaksud. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, mida täpselt kalkulaatoris küsitakse: kas kohustuste kogusummat või kohustusi ühes kuus.

Kuidas aga tegutseda siis, kui inimesel on juba laen kellegi teisega kahepeale? „Kui kliendil on koos kaastaotlejaga võetud kodulaen, ent nüüd soovib neist üks võtta lisaks väikelaenu või autolaenu, siis tuleb kohustuste lahtrisse märkida ikkagi terve kodulaenu jääk või kuumakse, mitte pool sellest. Kuna laenu eest vastutavad kaaslaenajad võrdselt, siis peavad nad mõlemad olema vajadusel suutelised laenu ka üksi teenindama,” selgitas Sooba. Seetõttu arvestab pank uue laenu väljastamisel tervet kodulaenu summat või jääki.

Lisaks aga neile tuludele ja kuludele, mida kalkulaatoris saab välja tuua, võtab pank kliendi laenuvõimekuse hindamisel kalkulatsiooni mitmeid tegureid nagu laste olemasolu, kellegi teise laenule käendajaks olemist, avatud krediitkaardi limiiti, ebaregulaarseid sissetulekuid ja preemiaid, dividende ning muud. „Nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid lahendusi ja võimalusi. Panga jaoks on oluline veenduda, kas laenuvõtja oskab oma sissetulekuid mõistlikult majandada ning kas vahenditest jätkub laenu teenindamiseks nii, et inimesel jääb ka piisavalt vaba raha oma muude kulude katmiseks,” selgitas Sooba. Seadusest tulenevalt ei tohi laenud ja liisingud kokku moodustada rohkem kui 50% sissetulekust.

Enne laenu võtmist tasub oma laenuvõimekust varakult testida. „Esmased arvutused võiks kodulaenukalkulaatoriga teha juba siis, kui hakatakse kinnisvaraportaalides uut kodu otsima. Muidu võib juhtuda, et välja valitud kodu jaoks ei ole võimalik piisavalt laenu saada,” ütles Sooba. Varakult oma võimalusi hinnates jääb rohkem aega, et koguda vajadusel suurem sissemakse, leida lisatagatis või maksta mõni olemasolev laen varem tagasi.

Korduma kippuvad küsimused laenukalkulaatori täitmisel:

Kas kalkulaatorisse tuleb sisestada bruto- või netopalk?

Laenukalkulaatorisse tuleks märkida netosissetulek ehk summa, mis päriselt iga kuu kontole laekub.

Kas krediitkaardi limiit tuleb kohustusena märkida ka siis, kui seda ei kasuta?

Jah, avatud krediitkaardi limiit tasub kalkulaatoris ja pangaga suheldes kindlasti välja tuua. Isegi kui krediitkaarti parajasti ei kasutata, võib pank arvestada seda võimaliku kohustusena, sest limiit on kliendile kasutamiseks avatud.

Kas järelmaksud ja „osta kohe, maksa hiljem“ lahendused lähevad ka arvesse?

Jah, arvesse lähevad ka väiksemad tarbijakrediidid, järelmaksud, krediidilimiidid ja „osta kohe, maksa hiljem“ tüüpi lahendused.

Kui plaanin olemasoleva väikelaenu enne kodulaenu ära maksta, kas pean selle ikka kalkulaatorisse panema?

Esialgses arvutuses tasub olemasolev kohustus märkida nii, nagu see praegu on. Kui plaan on väikelaen enne kodulaenu võtmist tagasi maksta, saab seda pangaga eraldi arutada.

Kas kalkulaatorisse peaks panema ka igapäevased elamiskulud?

Kõik kalkulaatorid ei küsi eraldi toidu-, transpordi-, kommunaal- või lastega seotud kulusid, kuid inimene võiks need enda jaoks siiski läbi arvutada. See annab inimesele hea aimduse, kas laenusumma on pere igapäevase eelarve jaoks päriselt jõukohane.

Milliseid kulusid laenukalkulaator tavaliselt ei näita?

Kalkulaator aitab hinnata võimalikku laenusummat ja kuumakset, kuid kodu ostmisega kaasneb ka kulusid, mida see ei pruugi arvesse võtta. Näiteks tuleb arvestada notaritasu, riigilõivu, hindamisakti, kindlustuse, kolimise, võimaliku remondi, mööbli ja muude sissekolimisega seotud kuludega. Seetõttu tasub jätta endale puhver ka nende väljaminekute jaoks.