Kas eluasemelaenu tasub ennetähtaegselt tagasi maksta?

Vanarahvas tavatses öelda, et võlg on võõra oma, kuid kas see kehtib ka eluasemelaenude puhul? Praegu, tõusnud intressimäärade valguses, mõtlevad kindlasti paljud koduomanikud, et äkki tasuks kogunenud säästudega tasuda eluasemelaen ära ennetähtaegselt. Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma arutleb, mida peaks enne seda sammu kaaluma.

Üldiselt on pikalt räägitud, et eluasemelaen on odav ning tänane igakuine laenumakse tundub lepingu pikkust ja inflatsiooni arvestades juba mõne aasta pärast oluliselt väiksem. Samas võivad tänavused intressimäärade tõusud panna inimesi selles väites kahtlema. Muidugi tuleb arvestada, et kuue kuu keskmine euribor, millega enamik kodulaene on seotud, ei jää kõrgeks igavesti, kuid sellegipoolest on laenu ennetähtaegne tasumine kliendi jaoks alati võimalik.

Kas vaba raha saaks kasutada millegi muu jaoks?

Esmalt tasuks vaba raha tekkimisel mõelda säästupuhvrile ja sellega kaasnevale turvatundele. Swedbanki finantstervise indeksi kohaselt on Eesti elanike olukord pingeline, mis on peamiselt tingitud vähestest säästudest, turvavõrgustiku puudumisest ning ebakindlustundest pensionipõlvele pärast. Vaid 29% elanikel on rahatagavara, mis on vähemalt leibkonna kolme kuu sissetuleku suurune. Seega vaba raha tekkimisel tuleks kõigepealt mõelda, et äkki võiks seda hoida raskemate aegade jaoks.

Teiseks tuleks enne eluasemelaenu ennetähtaegset tasumist vaadata üle muud finantskohustused. Näiteks on mõistlikum tasuda eelisjärjekorras kõrgema intressiga väiksemad laenud või järelmaksud. Kui aga muid kohustusi pole ning kõrvale on pandud juba soovitatud vähemalt kolme kuu suurune säästupuhver, siis tuleks mõelda, kas eluasemelaenu ennetähtaegse tasumisega võidaks rohkem, kui sama rahasumma investeerimisega. Kui investeerimisel oleks teenitud tootlus kõrgem, siis on mõistlikum otsustada selle kasuks, kui mitte, siis on mõistlikum eluasemelaen kas täielikult või osaliselt tagasi maksta. Samas tuleb meeles pidada, et investeerides on oht ka tehtud investeeringut ilma jääda. Samuti tasuks vaadata pakutavaid hoiusevõimalusi, sest intresside tõusuga on ka hoiused muutunud taas heaks võimaluseks sääste kasvatada.

Kuidas käib ennetähtaegne tasumine?

Kõige mugavam on eluasemelaenu tagastada internetipangas. Seda saab teha nii täielikult laenu tagastades, kui ka osaliselt. Kuna näiteks Swedbankis tagastatava summa miinimumpiiri ei ole ning tagasimaksete tegemine internetipangas on imelihtne, siis kasutatakse seda võimalust üha aktiivsemalt. Keskmine tagasimakse summa on 2500 eurot ning iga kuu tagastatakse eluasemelaenu osaliselt keskmiselt 800 korral, mõnel juhul teeb klient seda isegi mitu korda kuus. Eluasemelaenu täieliku jäägi tagastab internetipangas umbes 180 klienti kuus ja seda saab teha siis, kui kliendil on rahal kontol olemas. Laenujäägi täielik tagastamine on enamasti seotud vara müügiga ning kaks kolmandikku laenu tagastusi toimub pärast müügitehingut ning siis juba panga spetsialisti kaasabil.

Kui valida laenu tagastamine internetipangass, siis lisandub sellele teenustasu, mis on ühe kuu intressimakse tagastatavalt summalt. Internetipangas saab tagastada vaid tavalise annuiteetgraafikuga eluasemelaenu, mida rahvakeeli kutsutakse ujuva intressiga laenuks. Kui tagastamine toimub pangale tehtud avalduse alusel, on ennetähtaegse laenujäägi tagastamise tasuks kolme kuu intressid tagastatavalt summalt, juhul, kui panka ei ole kolm kuud ette teavitatud. Kui panka on kolm kuud soovitud tegevusest ette teavitatud, teenustasu ei küsita.

Kui palju võib ennetähtaegselt tagastamiselt võita?

Võit ennetähtaegselt tagastatud laenusummalt sõltub tagastuse ja laenujäägi suurusest ning lepingu pikkusest. Toome näiteks 100 000 euro suuruse eluasemelaenu, mis on sõlmitud 25 aastaks ning aluseks praeguse keskmise intressi ehk 5,5%. Sellisel juhul on laenu igakuine makse 614.09 eurot ning kogu intressikulu kokku 84 226.25 eurot. Siinkohal toodud arvutus ja teised arvutused selles artiklis on ligilähedased.

Oletame, et kliendil tekib võimalus tasuda laenust 3000 eurot tagasi. Sellisel juhul väheneb igakuine laenumakse 18,43 eurot ehk on kokku 595.66 eurot. Kogu intressikulu väheneb aga 2526,79 eurot ning moodustab kokku 81 699.46 eurot. Seega kui igakuine võit on pealtnäha väike, siis pika laenuperioodi peale moodustab see kokku juba suurema summa.

Kelle on laen olemas, saab tagastava summa, tagastamise tasu kui ka tagastatava summa järgset laenugraafikut enne muudatuse vormistamist internetipangas arvutada.

Kokkuvõttes tuleks eluasemelaenu ennetähtaegne tagastus läbi mõelda, analüüsida hoolikalt oma majanduslikku olukorda ja teisi finantskohustusi ning teha seejärel otsus. Tuleb ka meeles pidada, et praegused intressimäärad ei jää küll püsima igavesti, kuid niivõrd madalat euribori, nagu me nägime eelnevatel aastatel, ei pruugi enam mõnda aega tulla. Tänapäeval on laenu tagastamine tehtud kliendi jaoks võimalikult lihtsaks ehk laenukalkulaatorite abil saab välja arvutada oma tulevase võidu laenumaksetelt ja intressidelt ning tagasimakset saab teha mugavalt internetipangas.

Kui laenud on tagastatud, siis on asjakohane meelde tuletada, et alati jääb üles võimalus taotleda uut laenu. Aga siis juba uued laenud ja uued tingimused.