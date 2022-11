Kuidas säästa raha panga teenustasude pealt?

Me kulutame tunde võrdlemaks erinevate toodete ja teenuste hindu, kuid ei pane tähele, et samal ajal meie raha sulab kodupangas nagu võiklots pannil. Millal sa viimati võrdlesid pangateenuseid ja nende hindu?

Paljud inimesed arvavad siiani, et pangavahetus on keeruline protsess ja kasulik on hoida võimalikult palju teenuseid ühes pangas. Täna see enam nii ei ole. Utreerides võib öelda, et parima laenu pakkuja, milleks on reeglina pikaaegne kodupank, võtab sageli selle protsendi muude teenustega topelt tagasi. Millal sa viimati süvenesid oma kodupanga teenuste hinnakirja ning võrdlesid seda teiste finantsasutuste pakutavaga? Kas oled kindel, et sinu raha on kõige optimaalsemas rahalaekas või hoiad seda endiselt pangas, mille valisid kunagi kodule lähima pangaautomaadi järgi?

Siinkohal kummutame mõned müüdid, mida panganduse kohta räägitakse ja mille tõttu maksavad inimesed põhjendamatult kõrgeid teenustasusid.

Müüt nr 1: palk peab laekuma sinna panka, kus on laen

Rääkides laenust, siis on levinud arusaam, et seal, kus on sinu laen, sinna peaks laekuma ka palk. See on kindlasti vale väide. Need kaks asja ei ole omavahel seotud. Sama teema on ka püsikorralduste ja maksetega – need ei pea olemas samas pangas, kuhu laekub palk. Sa võid oma igapäevaseid arveldusi teha seal pangas, kus sa seda soovid ja on kõige soodsam ning seda isegi siis, kui mõnes lepingus on kokkulepitud teisiti.

Müüt nr 2: teise panga automaadist raha välja võtmine on alati tasuline

Sageli väidetakse, et teise panga automaadist raha väljavõtmine maksab väga palju. See ei ole alati nii. Näiteks Coop Panga kaardiga saab Eestis võtta sularaha välja kõikidest pangaautomaatidest (kaasa arvatud Swedbanki, LHV ja SEB automaadist) täiesti tasuta. Sama tingimus kehtib Coop Panga pangakaartidele üle kogu Euroopa. Rändrahnu paketiga on sularaha väljamaksed tasuta lausa üle maailma.

Lisaks on Coop Panga kaardiga võimalik sularaha sisse- ja väljamakseid teha kõikides Coopi poodides ja seda loomulikult ilma teenustasuta. Erakliendil on võimalik kõigis Coopi kaupluste kassades üle Eesti panna oma pangaarvele kuni 1000 eurot päevas ja 2000 eurot kuus, ärikliendil aga 4000 eurot päevas ja kuni 10 000 eurot kuus.

Müüt nr 3: Euroopa maksed on tasulised ja kohati väga kallid

Aeg-ajalt tasub heita pilk ka oma maksete ajaloole. Juhul, kui pank on võtnud teie maksetelt teenustasu, siis teadke, et olete juba mõnda aega üle maksnud. Euroopa sisesed maksed peaksid pankade vahel olema ikkagi tasuta. Nõnda nagu Euroopa riikide riigipiiridel ei ole enam tollipunkte, võiks ka raha liikuda ühest riigist teise ilma lisatasudeta.

Müüt nr 4: kõik ostud peab eraldi kindlustama

Peale teenustasude tasub tutvuda ka pangakaardi tingimustega. Näiteks pakuvad endast lugupidavad pangad koos pangakaardiga tasuta ostukindlustust uuena ostetud kestvuskaupadele summas kuni 2500 eurot. Kindlustus kestab tavaliselt pool aastat, mil uute asjadega õnnetused kõige sagedamini juhtuvad.

Coop Panga eraisiku deebet- ja krediitkaardiga ostes rakendub kõigile kestvuskaupadele, mille hind jääb vahemikku 100–2500 eurot, automaatne ja tasuta ostukindlustus. Seega on panga klientide jaoks kaitstud näiteks kõik uued mobiiltelefonid, elektritõukerattad, kodumasinad, aga ka kallimad riideesemed ja jalatsid. Kui pangakaardiga ostetud kaup kuue kuu jooksul puruneb, varastatakse või hävineb, siis ostukindlustus hüvitab eseme remondi või asendamise hinna. Seejuures on ostja omavastutus kõigest 30 eurot.

Müüt nr 5: kontol seisev raha „kogub vaid tolmu“

Ajal, mil investeerimine on väga kõrge riskiga ja talvised elektriarved tõotavad tulla oodatust suuremad, on mõistlik hoiustada raha pangakontol. Oleks ju tore, kui see hoius genereerib ka seistes raha juurde. Näiteks Coop Pank pakub Rändrahnu paketi valinud klientidele tavalisel arvelduskontol seisvale rahale 1% intressi aastas. Selle suur eelis on see, et kontol seisev raha on selle omanikule alati kättesaadav ja kasutatav. Pealegi on võimalus liigutada seda kontolt edasi ilma ülekandetasudeta.

Müüt nr 6: panga vahetamine on keeruline

Pangakontoga seotud püsimaksete üleviimine teise panka on väga lihtne ja võtab aega vaid loetud minutid. Selleks tuleb maksed ühel kontol lihtsalt tühistada ja teise konto külge tellida. Palga üleviimine teise panga kontole võtab samuti aega paar minutit. Tuleb vaid esitada vastav avaldus tööandja personaliosakonda või otse raamatupidajale.

Võrreldes näiteks televisiooniteenuse pakkuja vahetamisega, on pangavahetus palju kiirem ja mugavam. Seejuures võib rahaline kasu olla märkimisväärselt suurem.

Seega tasub kõigil mõne aja takka vaadata üle oma rahalaekad, sest pangad loovad aeg-ajalt klientide meelitamiseks uusi ja paremaid tingimusi. Eesti pankade turule tulekust on kliendid väga palju võitnud ja võidavad ka edaspidi. Mina soovitan eelistada alati kodumaist panka!

Kaarel Nurmsalu

Coop Panga tootejuht