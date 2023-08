Kelmid kasutavad inimeste petmiseks ära PPA broneerimissüsteemi

Kelmid on hakanud tegema inimeste nimele PPA broneerimissüsteemis broneeringuid näiteks ID-kaardi taotlemiseks või ajutise kaitse saamiseks, et mõjuda helistatavale usaldusväärsena.

Skeem näeb välja nõnda, et kelm helistab inimesele, tutvustab ennast politseinikuna ning teatab näiteks, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud või tema nimele on vormistatud laen. Usalduse tõstmiseks ning justkui ütluste andmiseks broneeritakse läbi PPA broneerimiskeskkonna aeg politsei juurde, misjärel saab inimene selle kohta ka oma meilile kinnituse.

„Kui sa saad sellise kõne, siis esmatähtis on see kohe katkestada ja petturitele mitte oma andmeid väljastada. Kui aga juba oled saanud meilile broneeringu kinnituse, mida sa ise teinud ei ole, palume see kindlasti broneering.politsei.ee lehe kaudu tühistada, et seda aega saaksid kasutada need, kes seda päriselt vajavad. Link broneeringu tühistamiseks on ka meilis kirjas,“ rääkis veebipolitseinik Anna-Liisa Kreitsman.

Politsei tuletab meelde: