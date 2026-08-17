Lääne Elu paberleht teisipäeval, 18. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 0:46

Haapsalu pitsikeskus kolib koju tagasi

Kuigi Haapsalu ligi miljoni euro eest remonditud pitsikeskuse taasavamiseni jääb veel paar nädalat, käib seal esmaspäeva hommikust peale kibe töö.

Artikkel jätkub peale reklaami

Timo Lehtimäki tegi Kiltsi raja mitteametliku rekordi

Soomlane Timo Lehtimäki läbis laupäeval oma 10 000hobujõulise Top Fuel kiirendusautoga Kiltsi lennuväljal veerand miili vähem kui kuue sekundiga, kuid ametlikku rekordit kirja ei saanud.

Läänemaale linnurallil teine koht

Möödunud laupäeval Saaremaal peetud linnurallil Estonian Open sai teise koha Läänemaa võistkond koosseisus Tarvo Valker, Leho Luigujõe ja Sten Lassmann.