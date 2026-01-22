Lääne-Nigula volikogu avaldas Mikk Lõhmusele umbusaldust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 4 sekundit

Volikogu esimehe Mikk Lõhmuseumbusaldamise poolt hääletas 13 saadikut. Foto kuvatõmmis

Lääne-Nigula vallavolikogu 13 liiget avaldas neljapäeva õhtul umbusaldust vallavolikogu isamaalasest esimehele Mikk Lõhmusele.

Umbusalduse poolt hääletasid koalitsiooni moodustanud valimisliidu Oma Inimesed, sotsiaaldemokraatide ja EKRE volinikud. Vastu hääletasid opositsioonis olevad Isamaa saadikud. Mikk Lõhmus taandas ennast selle päevakorrapunkti arutamisest.

Umbusaldusavalduse andis volikogu detsembriistungi alguses sisse vallavolikogu liige Neeme Suur (SDE). Lõhmusele, kes juhtis ka volikogu eelmist kooseisu, heideti e