Martna meeskond käis aerutamise maratonil

Martna mehed Oliver Tammemägi ja Rauno Raudne võistlesid 4. aprillil aerutamise maratonil "Türi-Tori kiirlaskumine".
Meeskond nimega "Martna Garaaž/Kasari legendid" saavutas K2MEN klassis 104 km pikkusel rajal tubli 14. koha.

Mehi abistas kaldal Marek Tammemägi.

