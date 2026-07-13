Ela Haapsalu noortemeeskonnale regatil kaasa!

Haapsalu noored Muhu väina regatil. Foto Tiit Aunaste /Muhu väina regatt

Tänavusel 69. Muhu väina regatil võistleb ORC IV klassis jahil Brit Haapsalu jahtklubi noortemeeskond.

Tegemist on regati kõige noorema meeskonnaga, kus vaid üks meeskonnaliige on 19aastane, noorim liige 13aastane ja kapten Rasmus Kuhi-Thalfeldt on 16aastane. Noortemeeskonnas purjetavad veel Keiti Jaaniste, Lisa Brit Zolotov, Inga Uus, Reijo Lillepuu ja Karl Markus Olev.

Noortemeeskonna sponsor on Holm pank, kelle järgi on võistkond nime Holmi noortetiim. Jahi on Haapsalu jahtklubi saanud kingituseks. Entusiastide toel on see saadud alus