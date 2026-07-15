Lagle III jätkab Muhu väina regatil võidukursil

Lagle III. Foto Tiit Aunaste

Pärast Muhu väina regati neljandat etappi, mis viis teisipäeval purjetajad Kuivastust Kõigustesse, jätkab ORC IV klassis liidrina Haapsalu jahtklubi alus Lagle III Ülari Velviste juhtimisel.

Regati esimesel võistluspäeval, kui sõideti Käina ringi, sai Lagle III meeskond teise koha, kuid pärast seda pole teistele võiduvõimalusi pakkunud. Haapsalu jahtklubi alus võitis nii Kärdla-Kuivastu etapi, kõik kolm Kuivastu lühiringi ja nüüd ka Kuivastu-Kõiguste etapi, kindlustades oma edu teiste ees veelgi.

Kolmapäeval sõidavad regatist osavõtjad Kõiguste ringi, neljapäeval viib eelviimane et