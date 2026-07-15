Taeblas mängiti kuuendat korda suvevollet

Foto: Taebla volle FB

Taeblas mängiti sel aastal kuuendat korda suvevollet. Suvevolletajatid oli seekord 26, neist moodustati neli naiskonda ja neli meeskonda.

Naiskonnad:

Evelin Merilainen, Kaire Kuura, Kaia Kerge, Nelli Saarkoppel.

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Aive Aljaste, Grethel-Rosiine Simson, Riina Suits.

Sirvi Pals, Reilika Pikerpõld, Tiia Laidinen.

Meeskonnad:

Raivo Priske, Tristan Liias, Heiko Jakobson.

Tanel Küünarpuu, Günther Koppel, Georg Paaliste, Tomi Priske.

Taavi Käsk, Raivo Mägi, Maanus Jõevee.

Naiste reitingutabelis tõusis uueks liidriks Aive Aljaste, kes kuue etapiga on kogunud 75 punkti. Punktiga jääb temast maha pikaaegne tabeliliider Sirvi Pals ja kolme punktiga kaotavad Evelin Merilainen ja K