Päästjad leidsid Haapsalust kassikoloonia (täiendatud kl 16.45)

Väljakutse peale kohale sõitnud päästjad avastasid kahest Haapsalus Haava tänaval asuvast garaažist kokku 20 luku taha pandud kassi – 17 poega ja kolm täiskasvanud looma.

Lääne päästekeskus edastas, et teisipäeva õhtul kella üheksa paiku said päästjad teate, et Haava tänava garaažidest hoovab vänget raipehaisu ja kostab kasside kräunumist.

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Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Anu Villmanni sõnul pole tal andmeid, kas garaažid olid tühjad või mitte ja mis seal täpselt lehkas. Küll aga nägid kohale jõudnud päästjad lukustatud uste vahelt paistmas kassipoegi.

Päästjad saagisid tabalukud läbi. Kohale tuli politsei, kes omakorda teavitas Läänemaa koduta loomade varjupaika, kuhu loomad ka viidi. Läänemaa loomade varjupaiga juhataja Helina Alp kinnitas Lääne Elule eile, et kassid on varjupaigas ajutiselt varjul, sest neid ei olnud kuskile panna.

Tegemist on mitme pesakonna poegadega, sest osa on paarikuised, osa nelja-viie kuu vanused. Albi sõnul vajavad garaažides luku taga olnud loomakesed arstiabi. „Silmad on kehvas seisus ja muid tervisemuresid on ka,” märkis Alp.

Kassid on Albi sõnul täiesti tavalised – eri värvi, aga kindlasti mitte tõuloomi meenutavad. See välistab võimaluse, et tegu võis olla põrandaaluse kassivabrikuga, kus paaritatakse ja müüakse tõutunnistuseta loomi ehtsate pähe.

Viimati tegeles varjupaik kassikolooniaga paar aastat tagasi, kui Haeskast leiti samuti paarkümmend metsikult elavat looma.

Eile lõuna paiku valitses Haava tänava garaažide ümber vaikus. Paar inimest ütles Lääne Elule, et pole kassikolooniast midagi kuulnud.

Kaks ühes vahekäigus asuvat garaaži oli politsei kinni pitseerinud. Mõlemad tundusid olevat heas korras: korralikult lukustatavad, uksed suhteliselt värske värvikihiga kaetud ja ukseesised niidetud.

Villmann sõnul pole Läänemaal viimastel aastatel kordagi juhtunud, et kassikoloonia juurde pääsemiseks oleks vaja olnud päästjate abi. „Üldse juhtub harva, et päästjad kutsutakse appi, et avada ligipääs suletud hoonesse, kus viibivad loomad,” sõnas Villmann.

2020. aastal võeti Väike-Lähtru külas omanikult ära 28 hooletusse jäetud koera, aga need elasid aedikutes.