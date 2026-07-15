Haapsalus mõõdeti läbi aegade kõrgeim UV-indeks

Katmata ringi käia ja päevitada ei ole soovitav. Arhiiv

Keskkonnaagentuuri teatel mõõdeti 25. juunil Haapsalus Eesti seni kõrgeim UV-indeks, mis oli 8,9, Pärnus oli samal päeval UV-indeks 7,7.

Et end kaitsta, soovitab keskkonnaagentuur otsida varju ja kanda päikeseprille. Katmata ringi käia ja päevitada ei ole soovitav.

Neljapäevaks ja reedeks prognoosib agentuur, et UV-indeks tõuseb paiguti seitsmeni. Võrdluseks: kolmapäeva hommikul kell 11 oli UV-indeks Haapsalus viis, Pärnus neli ja Tallinnas kolm.

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UV-indeks näitab ultraviolettkiirguse intensiivsust – mida intensiivsem kiirgus, seda suurem oht kahjustada nahka ja silmi. 6-7 on keskkonnaagentuuri teatel kõrge, 8-10 väga kõrge ja sealt edasi ekstreemne.