Haapsalu kohvikud kohanevad järjest digitaalsema kliendiga.

Haapsalus valitakse kohvik sageli juba enne vanalinna jõudmist. Telefonist vaadatakse menüüd, asukohta, lahtiolekuaega ja viimaseid fotosid. Kui vajalik info puudub, liigub külastaja järgmise koha juurde.

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Õhtu algab juba telefonis

Kohvikuskäik võib olla ainult üks osa õhtust. Enne kohtumist kontrollitakse samast telefonist parkimist, ilma, sündmusi ja hilisemat meelelahutust. Kui õhtuplaani kuulub ka välismaa online-kasiino või muu digimäng, tasub litsentsid, makseviisid, boonused ja kasutustingimused enne kohtumist üle vaadata. Veebileht https://valismaakasiino.net/ koondab sellised andmed Eesti kasutajatele, et sõpradega kohvikulauas ei kuluks aega tingimuste, konto loomise või maksete kontrollimisele.

Kohvikuga käitub inimene üsna samamoodi. Ta tahab enne saabumist teada, kas köök on avatud, kas lauda saab broneerida ja mida menüü pakub. Üks ilus foto ei aita, kui aadress või lahtiolekuaeg jääb leidmata.

Menüü peab väiksel ekraanil töötama

Telefonis avatud menüü ei tohiks olla ähmane PDF, mida tuleb kahe sõrmega suurendada. Hind, roa nimi ja põhikoostisosad peaksid olema kohe nähtavad. Eriti tähtis on see allergiate, taimsete valikute ja lastega perede puhul.

Haapsalu vanalinnas võib seltskond otsustada söögikoha alles jalutuskäigu ajal. Üks tahab kohvi ja kooki, teine sooja toitu, kolmas midagi gluteenivaba. Kui vastused leiab paari minutiga, on otsus lihtne.

Visit Estonia tutvustab Haapsalu söögikohti koos asukoha ja koha tüübi kirjeldusega. Valikus on näiteks Hapsal Dietrich, Müüriääre kohvik, Haapsalu Kuursaal ja Wiigi kohvik. Enne teele asumist saab vaadata, kas õhtuks sobib paremini kohvik, restoran või mereäärne söögikoht.

Broneering ei tohiks kaduda sõnumitesse

Väikeses kohvikus pole eraldi broneerimissüsteem alati vajalik. Selge telefoninumber või toimiv sõnumikanal võib täiesti piisata. Külastaja peab siiski teadma, kas laud on päriselt kinnitatud.

Suvel muutub see Haapsalus eriti oluliseks. Terrassikohad täituvad kiiresti ning suurem seltskond ei taha ukse juures uut plaani koostada. Automaatne kinnitus või lühike vastus vähendab arusaamatusi. Enne broneeringu saatmist otsitakse tavaliselt järgmisi andmeid:

Kuupäev ja kellaaeg. Kohvik peab kinnitama mõlemad.

Inimeste arv. Lapsevanker või lisatool vajab ruumi.

Köögi sulgemisaeg. Uks võib olla avatud kauem kui köök.

Erisoovid. Allergiast tuleb teatada enne saabumist.

Kontakt. Broneeringul peab olema nimi ja telefoninumber.

Pärast kinnitust pole vaja kümmet lisasõnumit. Piisab ühest selgest vastusest, kus on aeg, inimeste arv ja vajadusel laua asukoht. Selline pisiasi jätab kohvikust korraliku mulje juba enne esimest tellimust.

Sotsiaalmeedia peab näitama tänast päeva

Kohviku Instagrami või Facebooki avades ei otsita ainult kauneid pilte. Inimest huvitavad tänane kook, terrassi olukord, nädalavahetuse lahtiolek ja võimalik eriüritus. Kolme kuu vanune jõulumenüü juulis pigem segab.

Kõige kasulikumad postitused on sageli väga lihtsad. Foto värskest küpsetisest koos hinna ja saadavuse ajaga aitab rohkem kui pikk üldine tekst. Sama kehtib suletud erapeo või lühema tööpäeva kohta.

Haapsalu suvine külastaja teeb otsuseid kiiresti. Ta võib olla promenaadil, linnuses või teel spaast vanalinna. Kui kohvik annab samal päeval teada, mis toimub, jõuab info inimeseni õigel hetkel.

Telefonist maksmine on muutunud tavaliseks

Arve tasumisel ei otsita enam tingimata rahakotti. Telefon või nutikell on paljudel juba maksevahend, eriti väiksemate ostude puhul. Kohvikus tähendab see kiiremat liikumist leti juures ja vähem sularahaga tegelemist.

Swedbank selgitab, kuidas kontaktivabad maksed toimivad telefoni, nutikella või muu nutiseadmega. Maksmiseks peab terminal toetama viipemakset ning kasutaja avab seadmes oma digitaalse rahakoti.

Teenindaja jaoks jääb oluline osa samaks. Summa tuleb enne kinnitamist kliendile näidata ning makse õnnestumist kontrollida. Kiire tehnoloogia ei asenda selget suhtlust.

Digilahendus ei pea olema keeruline

Haapsalu kohvik ei vaja tingimata oma rakendust. Enamasti piisab toimivast veebilehest, värskest Google’i infost, loetavast menüüst ja kiirest vastusest broneeringule. Need neli asja katavad suure osa külastaja küsimustest.

Väiksem koht võib oma tugevuse just lihtsuses leida. Kui menüü muutub iga päev, sobib värske sotsiaalmeediapostitus paremini kui mahukas veebisüsteem. Püsiv lahtiolek ja kontaktandmed peaksid siiski olema ühes kindlas kohas.

Digitaalse kliendiga kohanemine toimub sageli väikeste paranduste kaudu. Uus menüüfoto, täpne sulgemisaeg või toimiv kaarditerminal võib mõjutada õhtu valikut rohkem kui kallis kampaania.

Hea kohvikukogemus algab enne ust

Külastaja märkab digitaalseid detaile siis, kui need ei tööta. Vale lahtiolekuaeg tähendab asjatut jalutuskäiku, kadunud broneering rikub õhtu alguse ja loetamatu menüü venitab valikut. Toimiva lahenduse puhul ei pea neile üldse mõtlema.

Haapsalu kohvikute eelis on linn ise. Vanalinn, promenaad ja lühikesed vahemaad toovad inimesed loomulikult liikuma. Kohviku ülesanne on anda telefonis piisavalt täpne põhjus, miks järgmine peatus teha just tema ukse taga.

Piisab, kui külastaja leiab menüü, lahtiolekuaja, aadressi ja broneerimisviisi kiiresti ning saab enne teele asumist kindla vastuse oma küsimusele kohe.