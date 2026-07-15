4 pesumasinat, mis säästavad energiat ja parandavad pesutulemust: K-rauta ekspertide soovitused

Pilt: K-rauta.ee

Õige pesumasin on oluline osa igapäevasest kodumajapidamisest,mis võib mõjutada nii riiete eluiga kui ka vee- ja elektrikulu. Kaasaegne energiatõhus seade võib aidata vähendada vee- ja elektrikulu ning pakkuda häid pesutulemusi. K-rauta asjatundjad on koostanud ülevaate mudelitest, mis vastavad tänapäeva tehnilistele ootustele ning aitavad muuta igapäevased toimingud sujuvamaks. Kvaliteetsed kodumasinad mängivad olulist rolli majapidamise pikaajalises toimimises ning ressursside säästlikus kasutamises.

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Käesolev ülevaade keskendub seadmete tehnilistele spetsifikatsioonidele, kus olulisel kohal on energiatõhusus ja nutikad funktsioonid. Uued tehnoloogiad nagu näiteks invertermootor ja aurufunktsioon võivad pesupäevi märkimisväärselt lihtsustada ning sageli pikendavad ka õrnade kangaste eluiga. Tulemused võivad erineda sõltuvalt kasutusviisist ja valitud pesuprogrammist.

Pesumasin Samsung WW90DG5G34ABLE, 9 kg, must

Pilt: K-rauta.ee

Samsung WW90DG5G34ABLE on 9 kg mahutavusega eestlaetav pesumasin, mis paistab silma oma A-energiaklassi ja stiilse musta disainiga. See nutikas pesumasin kasutab EcoBubble tehnoloogiat, mis võimaldab pesta tõhusalt ka madalamatel temperatuuridel. Seadme tehniliste andmete hulka kuuluvad ka AI Control süsteem, mis on disainitud jätma meelde kasutaja eelistusi, ning SpaceMax disain, mis võimaldab trumlisse mahutada suurema pesukoguse. Iga Samsung pesumasin selles seerias pakub lisaks auruprogrammi ja nutikat juhtimist, mis võivad aidata vähendada allergeene ja eemaldada mustust.

Sobivus ja kasutusvaldkond

See mudel on sageli sobiv valik suurematele peredele ja kaasaegsetesse kodudesse, kus soovitakse ühendada suur mahutavus nutikate AI-põhiste lahendustega. Seade on praktiline lahendus neile, kes soovivad pesu pesta madalamatel temperatuuridel, säilitades samal ajal oodatud puhtusastme.

Pesumasin Electrolux EW6T3372E, 7 kg,

Pilt: K-rauta.ee

Electrolux EW6T3372E on kompaktne pealtlaetav pesumasin, millel on 7 kg mahutavus ja 1300 p/min tsentrifuugimine. See Electrolux pesumasin on varustatud SensiCare süsteemiga, mis kohandab pesutsükli pikkust vastavalt pesu kogusele, aidates vältida riiete ülepesemist ning säästa vett ja energiat. Tehniliste funktsioonide hulka kuuluvad ka TimeSave valik, mis annab võimaluse tsükli kestust lühendada, ning pehme avanemisega trumliluugid, mis muudavad seadme igapäevase kasutamise mugavamaks ja sujuvamaks.

Sobivus ja kasutusvaldkond

Kompaktsete mõõtmete tõttu sobib see mudel hästi väiksematesse korteritesse või vannitubadesse, kus ruum on piiratud. See on praktiline lahendus kiire elutempoga kasutajale, kes vajab usaldusväärset seadet igapäevaseks pesuhoolduseks, tegemata järeleandmisi seadme funktsionaalsuses.

Pesumasin-kuivati LG F4DR913P3WA

Pilt: K-rauta.ee

Pesumasin-kuivati LG F4DR913P3WA pakub maksimaalset funktsionaalsust, võimaldades pesta kuni 13 kg ja kuivatada 8 kg pesu ühes seadmes. See LG pesumasin rakendab AI DD tehnoloogiat, mis on loodud tuvastama pesu kaalu ja kanga pehmust, et kohandada trumliliikumisi vastavalt materjalile. Seadme tehnilistesse spetsifikatsioonidesse kuuluvad ka TurboWash360 süsteem ja Steam aurufunktsioon, mis võivad aidata kangast sügavamalt puhastada. Masina tööd juhib Inverter Direct Drive invertermootor, mis on konstrueeritud pakkuma madalamat mürataset ja stabiilset jõudlust pikaajalise kasutuse jooksul.

Sobivus ja kasutusvaldkond

See seade on sageli optimaalne valik suurperedele, kes soovivad säästa ruumi ja aega, kombineerides kaks seadet üheks. Mudel sobib hästi kodudesse, kus puudub koht eraldiseisva kuivati jaoks, kuid vajatakse suurt pesemis- ja kuivatamisvõimekust.

Pesumasin Electrolux 800 seeria EW8F5417SACE, 10 kg, valge

Pilt: K-rauta.ee

Electrolux 800 seeria EW8F5417SACE on kõrgeima A-energiaklassiga pesumasin, mis mahutab kuni 10 kg pesu. Need Electrolux pesumasinad on varustatud UltraCare süsteemiga, mis segab pesuaine ja vee enne trumlisse jõudmist, tagades pesuaine ühtlasema jaotumise riietel. Funktsioonide hulka kuuluvad ka SteamCare ja FreshScent, mis pakuvad võimalust riideid auru abil värskendada. Iga valitud pesuprogramm, sealhulgas Öko 40-60 ja kiired tsüklid, on optimeeritud nii, et veekulu ja energiatõhusus püsiksid tasakaalus, pakkudes samal ajal põhjalikku pesutulemust.

Sobivus ja kasutusvaldkond

See mudel on suunatud kasutajale, kes soovib põhjalikku kangahooldust kodustes tingimustes. UltraCare süsteem on asjakohane lahendus õrnade kangaste hoidmiseks, aidates säilitada riiete tekstuuri ja värskust ka sagedasel pesemisel.

Mudel Mahutavus Energiaklass Eriomadus Samsung WW90DG5G34ABLE 9 kg A EcoBubble Electrolux EW6T3372E 7 kg Ei ole märgitud SensiCare LG F4DR913P3WA 13 kg (pesu) / 8 kg (kuivatus) Ei ole märgitud AI DD ja kuivati Electrolux EW8F5417SACE 10 kg A UltraCare

Pesumasina paigaldamine ja pikaajaline hooldus

Korrektne kodumasinate paigaldus ja regulaarne puhastamine on väga olulised seadme maksimaalse efektiivsuse, ohutuse ja pikaajalise töökindluse säilitamiseks. Eksperdid soovitavad paigaldamisel alati jälgida, et masin oleks täpselt loodis ja kõik veeühendused täielikult lekkevabad, mis aitab vältida liigset vibratsiooni ja hilisemaid veekahjustusi. Pesumasinat tasub regulaarselt puhastada, sealhulgas kontrollida filtrit ja hooldada trumlit, et aidata ennetada ebameeldivate lõhnade ja hallituse teket. Katlakivi kogunemise vältimiseks on paljudes kodudes levinud ja praktiliseks lahenduseks pesumasina puhastamine äädikaga või sidrunhappega, mis võivad aidata hoida küttekehi ja torustikku puhtana.

K-rauta eksperdid aitavad sul teha õige valiku

Kokkuvõtvalt võib öelda, et õige pesumasin valitakse vastavalt pere suurusele, ruumivõimalustele ja soovitud tehnoloogilistele lisadele. Pikemas perspektiivis tasub tähelepanu pöörata seadme energiatõhususele ja säästlikele programmidele, mis võivad aidata optimeerida majapidamise püsikulusid. Valitud neli mudelit esindavad kaasaegset tehnoloogiat, pakkudes mitmekülgseid lahendusi erinevatele vajadustele. Tulemused võivad varieeruda individuaalselt, kuid kvaliteetne seade aitab üldjuhul kaasa sujuvamale kodusele rutiinile.

K-rauta valikust leiab eri mahutavuse ja funktsioonidega pesumasinaid igasuguste vajaduste jaoks. Meie asjatundlikud konsultandid ootavad sind K-rauta füüsilistes kauplustes üle Eesti. Kui oled oma valiku juba teinud, telli valitud toode e-poest www.k-rauta.ee ja saad selle kätte kojutarnega.