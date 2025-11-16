Lõunaläänlased olid edukad Pärnumaa murdmaajooksu meistrivõistlustel

Kuula artiklit, 2 minutit ja 23 sekundit

Õuejooksude hooajale tõmmati traditsiooniliselt joon alla Jõulumäe metsajooksuga. Sellel aastal oli kavas juubelijooks ja Pärnumaal joosti juba 40. korda.

Igal aastal novembri keskpaigas toimuv jooksuüritus toob rajale jooksusõbrad üle Eesti. Suurepärases spordikompleksis peetaval jooksupeol jagatakse ka Pärnumaa meistrimedalid. Igal aastal on medalid kaela saanud ka noored lõunaläänlased. Sellel