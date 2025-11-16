Lõuna-Läänemaas JK võitis Keila CUP saaliturniiril teise koha

Jaanus Getreu

Lõuna-Läänemaas JK. Foto: erakogu

Kogu möödunud nädalavahetus oli Keila jalgpalliklubi poolt korraldatava Keila CUP saaliturniir päralt. Keilas, Pargi tänava kooli avaras võimlas peetud turniist võttis osa kuus vanuseklassi 30 võistkonna ja umbes 300 noorjalgpalluriga.

Tugevast noorteturniirist võttis teist aastat järjest osa ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi U9 võistkond, kes mängis 2017 aastal sündinud laste turniiril. Mullu 2016 sündinud jalgpallurite

