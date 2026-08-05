Haapsalu valmistub raamatulaadaks

Haapsalu raamatukogu võtab sellest nädalast vastu koju seisma jäänud raamatuid, et need septembrikuu teisel laupäeval tasuta raamatute laadal endale uue omaniku leiaks.

Raamatukogu direktori Janne Tensoni sõnul on esimesed raamatud juba toodud ja huvi laada vastu sel aastal eriti suur. „Juba juuli alguses hakati helistama ja uurima, kas laat ikka tuleb ja raamatuid tuua saab,” ütles Tenson.

Mullu vahetas Haapsalu kultuurimaja ees laadal omanikku 5000 raamatut. Teist sama palju viis ära hoiuraamatukogu. „Nagu ikka, ootame puhtaid ja terveid raamatuid,” ütles Tenson. Seisma jäänud teoste suurim vaenlane on rõskus. „Keldris seisnud ja juba kahjustatud raamatuid me kahjuks vastu võtta ei saa,” ütles Tenson.

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Esimene tasuta raamatute laat peeti Haapsalus 2009. aastal.

Ülearuseid raam