Aidi Vallik: jõulumuinasjutud

Illustratsioon: Karel Rahu

Ükskord ammu-ammu, umbes kolmekümne aasta eest värvisin keset ööd korvitäit männikäbisid kuldseks. Pintsliga, ükshaaval ja väga hoolikalt. Värvisin ja asetasin laialilaotatud ajalehtedele kuivama.

Mul oli plaan neile veel enne hommikut, kui nad ära on kuivanud, niidid külge panna ja riputada köögis ja elutoas igale poole: kardinapuudele, piltide servadesse, paljudesse vaasidesse topitud kuuseokste külge. Neid, mis ilma niitideta, laotada lihtsalt vabas vormis või kuhjata riiuliservadele, vanade topeltakende vahedesse ja üldse kõikjale, kuhu võimalik. Sest järgmisel päeval pidi olema esi