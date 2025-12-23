Lääneranna kutsub kingitustega vallaelanikuks

Kuula artiklit, 2 minutit ja 23 sekundit
0:00 / 2:23
Üks uutele elanikele mõeldud kinkidest on Lääneranna vallavanema Tarvi Sitsi (pildil) kulul pakutav kolmekäiguline lõunasöök. Foto: Juhan Hepner
Kes end enne 31. detsembrit Lääneranna valda sisse kirjutab, saab valida näiteks kolmekäigulise lõunasöögi vallavanema kulul, karbitäie kohaliku pagarikoja makroone, kanuumatka Kasari jõel, Matsalu loodusfilmide festivali priipääsmed või villased käpikud.
Lääneranna vallavalitsus kutsub üles end enne aasta lõppu elanike registrisse kandma ning kavatseb uute elanike vahel laiali jagada sada kingitust.
Kes end enne 31. detsembrit Lääneranna valda sisse kirjutab, saab valida näiteks kolmekäigulise lõunasöögi vallavanema kulul, karbitäie kohaliku pagarikoja makroone, kanuumatka Kasari jõel, Matsalu loodusfilmide festivali priipääsmed või villased käpikud.
Muu hulgas saab end soovi korral lasta Karuse kirikus ristida. Virtsu
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam