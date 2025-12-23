Juhtkiri: mitte ainult tuli posti otsas

Virtsu tuletorni, mis on jõudnud isegi postmargile, ei pruugi olla enam kauaks. Stalini ajal ehitatud majakas on küll omanäoline, kuid pole ehitusmälestis ega ka eriline arhitektuuriime. Sestap võib mõista transpordiametit, kes on otsustanud, et pole mõtet üritada torni taastada, otstarbekam on see lammutada ja midagi asemele ehitada.

See osa on selge. Vähem selge on, mis tuleb asemele. Kui ameti mõte on sarnane nagu kümnend tagasi, et ainutähtis on posti otsas olev märgutuli ehk et majaka asemel võib olla ka kõrge toru tulega, siis on lugu kehv. Esiteks on tuletorn tähtis maamärk kohalikele. Teiseks on tuletornid suured turismiatraktsioonid – aga rahvas lähedalt ja kaugemalt ei tule vaat