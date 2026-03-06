Päästjad said väljakutse kahele põlengule

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 0:42

5. märtsil kell 19.29 said päästjad väljakutse Jõõdre külla, kus lõõmas ligi neljameetrise läbimõõduga lõke. Põles vana mööbel ja ehitusjäätmed.

Päästjad kustutasid lõkke ja selgitasid, et liiga suurt lõket ei tohi teha. Ka ei tohi lõkkes põletada keskkonnaohtlikke jäätmeid.

5. märtsil kell 21.27 said päästjad teate, et Haapsalus Nurme tänaval põleb kaks prügikasti. Kuna konteinerid olid hoone lähedal, sai põlengus kahjustada ka maja sein.

Põlengust tulev suits levis hoone pööningule ja käivitas tulekahjusignalisatsiooni. Muud ohtu hoonele ei olnud.